Jakubiak odpowiada Kukizowi: Jesteśmy tylko ludźmi

Kukiz w swoim dzisiejszym wpisie przeprosił za użycie wulgaryzmów. Polityk stwierdził, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i obiecał, że się poprawi.

"Odejście posła Kuleszy i knucia wewnątrz Klubu trochę mnie przerosły. Nie jestem cynikiem, by to wszystko po prostu po mnie spłynęło, więc sam popłynąłem..." – napisał na Facebooku lider Kukiz'15.

Teraz do sprawy odniósł się Matek Jakubiak. Poseł podziękował Kukizowi za wpis i dodał, że z nadzieją patrzy w przyszłość.

"Paweł jesteśmy tylko ludźmi. Za ten tekst dziękuję patrząc w przyszłość z większą nadzieją" – napisał Jakubiak na Twitterze.

Nocne wpisy Kukiza

W piątek decyzję o swoim odejściu z ruchu Kukiz'15 ogłosił Jakub Kulesza. Decyzji Kuleszy pogratulował na Twitterze Marek Jakubiak, który jako kandydat Kukiz'15 startował na prezydenta Warszawy. Odniósł się także do odejścia z ruchu Andruszkiewicza. "Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił @Kulesza_pl, to drugi po @Andruszkiewicz1 mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy:)" – napisał polityk.

To najwyraźniej nie spodobało się liderowi ruchu, który już wcześniej, podczas kampanii samorządowej, w swoisty sposób odcinał się od Jakubiaka. Teraz zaatakował wiceszefa sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT w kontekście kolejnych odejść z ugrupowania. "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku" – skomentował Paweł Kukiz.

Jednak to nie koniec kontrowersyjnych wpisów muzyka. Kukiz włączył się też w dyskusję Jacka Wilka z Wolności z jednym z internautów. Twitterowicz zapytał Wilka, jak ocenia możliwość współpracy z Jakubiakiem. "MJ to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem:-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda;-)" – odpisał Jacek Wilk. Co na to Paweł Kukiz? Jego wpis może szokować.

"I taki bacik po pupci....:-) Widze to ! Wilk w ekstazie (w ponczochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujacy się Korwin przy odbycie Koernela:-) Kto b edzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu;-)" – napisał polityk.

Kukiz skasował wpisy, a następnie całe konto na Twitterze.

Czytaj także:

Kukiz skomentował swoje nocne wpisy: To piątkowa noc przejęła i mnie i moje kontoCzytaj także:

Jakubiak zajmie miejsce Kukiza? "Nie wykluczam"