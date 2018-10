Mularczyk: Wieczór wyborczy wygrał Schetyna, ale to PiS wygrał wybory

Wydarzeniem mijającego tygodnia było bez wątpienia podanie oficjalnych wyników wyborów samorządowych, informacje o tym, kto gdzie przejmie władzę. Co wiemy po tym tygodniu?

Arkadiusz Mularczyk: Konstatacja jest jedna – Schetyna wygrał wieczór wyborczy, a Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie wygrało wybory. Rzeczywiście w pierwszych godzinach po wyborach wydawało się, że ten wynik jest korzystniejszy dla opozycji i słabszy dla PiS. Realne wyniki wskazały na coś zupełnie innego.

Tworzący Koalicję Obywatelską politycy PO i Nowoczesnej twierdzą jednak, że to oni są zwycięzcami?

Ale to Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik w wyborach do sejmików. Mało tego, to najlepszy wynik w historii, lepszy nawet niż wynik Akcji Wyborczej Solidarność z 1998 roku. Przejmiemy władzę w kilku sejmikach, w których do tej pory nie rządziliśmy. To sukces tym większy, że wszyscy doskonale wiemy, że w wyborach samorządowych startują komitety lokalne, różne koalicje, o dobry wynik partii politycznej jest trudno. I tym bardziej cieszy ta spektakularna wygrana PiS. Władza w większości sejmików jest szczególnie istotna.

Dlaczego?

Współpraca między rządem a samorządem jest bardzo ważna. Jak był dualizm, w regionach inna władza niż w rządzie, ta współpraca nie zawsze się układała. Teraz będzie z tym znacznie lepiej. Z perspektywy Małopolski, gdzie jestem parlamentarzystą widziałem, jak złe dla regionu było to, że samorząd nie chciał ze względu na rywalizację polityczną współpracować z rządem przy realizacji ważnych dla regionu inwestycji. Cierpieli na tym mieszkańcy. Przecież tu chodzi o sprawy strategiczne dla województwa, jak walka ze smogiem, budowa linii kolejowych, kluczowe rzeczy. Gdy była rywalizacja rządu i sejmików był z realizacją tego problem. Dlatego cieszy wygrana w kilku sejmikach, bo to bardzo dobry prognostyk na przyszłość.

Jak ocenia Pan kondycję opozycji po wyborach samorządowych?

Te wybory pokazały kryzys przywództwa opozycji. Ani Grzegorz Schetyna, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani nikt w rodzaju Ryszarda Petru prawdziwym liderem nie jest. A opozycja zamiast robić to, czego oczekują od niej Polacy, czyli tworzyć program alternatywny dla naszych rządów, proponować rozwiązania, buduje antypis. To także dobry prognostyk dla nas w kontekście przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego i przede wszystkim do Sejmu i Senatu w Polsce.

