Wjatrowycz zabrał głos ws. lwów z Cmentarza Orląt. Oskarżył polskie władze o "psucie relacji z sąsiadami"

W czwartek Rada Obwodowa we Lwowie, w specjalnym oświadczeniu zażądała usunięcia posągów Lwów z Cmentarza Obrońców Lwowa, uznając je za "symbol polskiej okupacji" tego miasta. „Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych” – czytamy w oświadczeniu lwowskiej Rady Obwodowej.

– Zdecydowanie sprzeciwiamy się możliwości nielegalnego usunięcia lwów z Cmentarza Orląt (...) strona ukraińska została uprzedzona o negatywnych konsekwencjach, jakie tego typu ruch miałby dla stosunków dwustronnych – odniósł się do tych informacji wiceszef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki.

Sprawę skomentował również szef ukraińskiego IPN. Wołodymyr Wjatrowycz napisał na Facebooku, że obecny kształt nekropolii jest rezultatem bardzo trudnych negocjacji i osiągniętego w ich wyniku kompromisu. Według Wjatrowycza konsensus ten miał polegać na tym, że wygląd cmentarza pozostanie niezmieniony. Szef ukraińskiego IPN już wcześniej w jednym wywiadów podkreślał, że kompromis ten nie zakładał ustawienia posągów.

"Wczoraj lwowska rada obwodowa zwróciła się z żądaniem ich usunięcia. Teraz polska władza ustami zastępcy szefa MSZ oświadczyła, że będzie protestować „przeciw nielegalnemu usunięciu lwów”. A więc „nielegalnemu usunięciu” nielegalnie ustawionych figur! Obecni polscy politycy po zakończeniu kariery politycznej mogą prowadzić zajęcia „Jak z niczego robić problemy i zepsuć stosunki z sąsiadami” – napisał w piątek na Facebooku.

