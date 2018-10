SLD wchodzi w koalicję z PiS. Wbrew zapewnieniom Czarzastego

Do niedawna przez wiele lat w powiecie koneckim rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe. Niedzielne wybory samorządowe doprowadziły jednak do zmiany władzy. Sześć z 21 możliwych do zdobycia mandatów przypadło Prawu i Sprawiedliwości, pięć zdobyło PSL, zaś cztery SLD Lewica Razem. Na czwartym miejscu pod względem wyniku uplasowała się Kreatywna Jedność Powiatu Koneckiego z trzema mandatami.

To właśnie z Kreatywną Jednością Powiatu Koneckiego oraz Sojuszem Lewicy Demokratycznej Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawować władzę w tym powiecie. Z informacji podanej przez portal echodnia.eu wynika, że do porozumienia w tej sprawie doszło w piątek wieczorem.

Starostą ma zostać szef Prawa i Sprawiedliwości w powiecie koneckim Grzegorz Piec, jego zastępcą zaś zostanie prawdopodobnie samorządowiec z Sojuszu Wiesław Skowron. Etatowego członka zarządu ma wskazać Kreatywna Jedność.

Jeszcze niedawno politycy SLD zapewniali, że nie wejdą w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Podczas czwartkowej konferencji Włodzimierz Czarzasty sugestie, że tak się może stać po wyborach nazwał "żenującymi wypowiedziami", które pojawiały się po to, żeby SLD miało gorszy wynik wyborczy. Teraz SLD musi się tłumaczyć: