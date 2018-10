Wenta zabiega o poparcie Liroya-Marca? Mocna odpowiedź posła

W niedzielnych wyborach samorządowych w Kielcach Bogdan Wenta zdobył 37,61 proc. głosów. W drugiej turze zmierzy się on z Wojciechem Lubawskim z KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski, który otrzymał 29,2 proc. głosów.

Zaskakująco wysoki wynik posła Piotra Liroya-Marca, na którego swój głos oddało 16 proc. mieszkańców Kielc miał spowodować, że kandydaci którzy przeszli do drugiej tury wyborów mają usilnie zabiegać o poparcie posła. O tym, co on o tym myśli, powiedział na zamieszczonym w sieci nagraniu. Poseł nie pozostawia złudzeń.

– Nie podoba mi się to, co się w tej chwili przez ostatnie dni dzieje z różnych stron. Powiem prosto: panie Wenta, niech pan nie przysyła do mnie ludzi, którzy mi pewne rzeczy oferują. Ponieważ te sprawy, które mi pan oferuje, nie należą do pana tylko do mieszkańców Kielc. Jestem przerażony, że jeszcze nie wygraliście nic, a chcecie rozdawać Kielce. Straszne to jest. Ludzie, obudźcie się – podkreśla Piotr Liroy-Marzec.

W odpowiedzi na to nagranie Bogdan Wenta wystosował oświadczenie. "Nie składałem ani Piotrowi Liroyowi-Marcowi, ani pozostałym kontrakandydatom Marcinowi Chłodnickiemu, Arturowi Gieradzie, Krzysztofowi Adamczykowi czy Arkadiuszowi Jelonkowi jakichkolwiek propozycji. Nikt także nie został upoważniony przeze mnie do składania ofert w moim imieniu jakiejkolwiek osobie” – napisał Wenta.

