"I taki bacik po pupci....:) Widzę to! Wilk w ekstazie (w pończochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujący się Korwin przy odbycie Kornela:) Kto będzie najładniejszy – dostaje wodociągi w Radomiu" – to jeden z szokujących wpisów lidera Kukiz'15.

Kukiz sam przyznał, że to piątkowa noc "przejęła" jego samego, jak i jego konto twitterowe.



O komentarz do ostatnich wydarzeń został poproszony wicemarszałek Karczewski. – Paweł Kukiz musiał jakoś odreagować. Wie pan, czasami to jest potrzebne. Zdarzało się, że piłem alkohol po operacjach i w sytuacjach stresowych – mówił polityk na antenie Polsat News.

Karczewski przyznał, że wpisy Kukiza były kompromitujące i wyraził żal z całej sytuacji. – Ta formacja domagała się zmian i zyskała zaufanie wielu Polaków, ale to zaufanie wyraźnie spada – oceniał wicemarszałek.

Polityk przyznał, że klubie Kukiz'15 znajdują się politycy, którzy myślą podobnie do działaczy Prawa i Sprawiedliwości. – Zakulisowe rozmowy trwają i to jest zupełnie naturalne. Czasami, to są krótkie spotkania, a czasami po dłuższej kawie. To było jest i będzie – podkreślił polityk.

