"To bzdury". Mazurek o "oburzających atakach" na Szydło

Na łamach "Faktu" i "Super Expressu" ukazały się dziś teksty poświęcone wicepremier Beacie Szydło. "Do pracy w kancelarii premiera najczęściej przyjeżdża we wtorek, a wyjeżdża w czwartek" - pisze o wicepremier Beacie Szydło "Fakt". Jak dodaje, "Beata Szydło kieruje Komitetem Społecznym Rady Ministrów, który zbiera się tylko da razy w miesiącu i nie może pochwalić się żadnym sukcesem". Rozmówcy tabloidu z KPRM na pytanie, czym właściwie zajmuje się wicepremier, mają odpowiadać jedno: realnie nic nie robi. "Fakt" zauważa, że Szydło nie była obecna kiedy w Sejmie protestowali rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, a także w czasie strajku PLL LOT. Jeden z polityków PiS cytowanych przez "Fakt" oburza się: "Ona od rana powinna czekać na tych ludzi, rozmawiać w Centrum Dialogu! To jest jej obowiązek, a nie wożenie d... po regionie, z którego ma być wybrana do europarlamentu".



Krytyki byłej szefowej rządu nie szczędzi dziś także "Super Express", który w artykule zatytułowanym "Szydło wozi się jak królowa!" zastanawia się, dlaczego Beacie Szydło przysługuje obstawa jaką powinny mieć jedynie najważniejsze osoby w państwie.







Do publikacji tych odniosła się na Twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. "Oburzające są ataki na wicepremier Beatę Szydło w związku z kolizją. To SOP [Służba Ochrony Państwa - red.], a nie ochraniany decyduje o wielkości ochrony. Wyssany z palca jest tekst opublikowany w jednym z tabloidów. Nie wierzę, aby jakikolwiek polityk PIS krytykował Wicepremier za wyjazdy po kraju. To bzdury" – podkreśliła Mazurek.