Co sądzą Polacy o wolnym 12 listopada?

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Ustawa autorstwa posłów PiS przeszła we wtorek w nocy w Sejmie. Za jej przyjęciem głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, a 77 się wstrzymało. Przyjęto też poprawki, zgodnie z którymi 12 listopada będą pracować publiczne szpitale i apteki.

"Dodatkowy wolny dzień pozwoli Rodakom na godne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydłuży czas na uroczystości do trzech dni tj. od 10 do 12 listopada 2018 roku" – napisano w uzasadnieniu projektu, który do Sejmu wpłynął w ubiegł poniedziałek.

A co na ten temat sądzą Polacy? Z badania przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" przez pracownię IBRIS wynika, że 50 procent badanych inicjatywę ocenia negatywnie. 40 proc. ankietowanych popiera ustanowienie 12 listopada dniem wolnym, a 10 proc. nie ma na ten temat zdania.