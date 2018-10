Zapadł wyrok. Owsiak musi przeprosić prof. Pawłowicz za słowa o seksie

– Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukłada – mówiła podczas Przystanku Woodstock Jurek Owsiak, zwracając się do Krystyny Pawłowicz. Wypowiedź wywołała falę komentarzy, a sam Owsiak był krytykowany nawet przez część własnego środowiska.

Chociaż Owsiak za swoje słowa przeprosił, sprawa trafiła do sądu. Zdaniem Pawłowicz, Owsiak sam prezentuje siebie jako osobę, która ma "misję", dzięki czemu ma prawo upokarzać każdego, kto ma inne niż on zdanie. Posłanka w rozmowie z wpolityce.pl dodała, że Owsiak nie był w stanie podać jakiegokolwiek przykładu jej wypowiedzi, w której zaatakowałaby go słownie, jego życie prywatne bądź też rodzinę.

Dzisiaj sąd I instancji, orzekł, że Jerzy Owsiak musi przeprosić poseł Prawa i Sprawiedliwości, prof. Krystynę Pawłowicz. Wyrok nie jest prawomocny.