Organizacja LGBT kontra TVP Info. "Powiela homofobiczne kłamstwa"

Wojciech Cejrowski był w czwartek gościem Michała Rachonia na antenie TVP Info. Podróżnik stwierdził, że "Tęczowy Piątek" organizowany w szkołach to "pedofilski atak", a uczniowie są "szkoleni do zboczonych czynności seksualnych". W pewnym momencie Cejrowski wyciągnął kartkę z napisem: "Rodzice, zadzwońcie do szkoły upewnić się, że obleśny dziad nie przyjdzie jutro molestować waszych dzieci".

To nie spodobało się organizacji "Miłość nie wyklucza", wspierającej osoby LGBT. Działacze zachęcają do składania skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

"Okaż sprzeciw! tvp.info powiela homofobiczne kłamstwa i udostępnia antenę osobom, których jedynym celem jest szerzenie nienawiści. To również z naszych podatków finansowana jest Telewizja Polska, w której słyszymy, że organizacja Tęczowego Piątku (przez Kampania Przeciw Homofobii), dnia poświęconego tolerancji i akceptacji dla osób LGBT+, to „atak pedofilski”. Nie zgadzamy się na okazywanie pogardy i dyskryminację!" – apeluje organizacja na swoim Facebooku.

