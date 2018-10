Struzik o "sukcesie" PSL: Mamy ponad milion głosów więcej niż w wyborach parlamentarnych

Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, na Mazowszu 24 mandaty przypadną PiS, 18 trafi do Koalicji Obywatelskiej, 8 miejsc zdobyło PSL i 1 mandat powędruje do Bezpartyjnych Samorządowców.

– Przeżyliśmy duży problem w 2015 roku, odbudowujemy naszą obecność na polskiej wsi, ale też w małych i średnich miastach, (...). Nie dramatyzujmy, trzeci wynik jest przyzwoitym wynikiem (...). Ten wynik na miarę możliwości PSL jest przyzwoity. Choć nie jest sukcesem – stwierdził Adam Struzik. – Przed wyborami umawialiśmy się (z PO – Red.), że jeśli uda nam się we dwie partie zdobyć co najmniej 26 mandatów, to będziemy kontynuowali misje odpowiedzialności za województwo – dodał w rozmowie na antenie RMF FM.

Pytany o ewentualną dymisję szefa PSL, Struzik zaznaczył: – Myślę, że mamy znakomitego prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz jest dobrym prezesem, to jest naprawdę sukces ostatnich naszych lat i tej zmiany, której dokonaliśmy.

Red. Marcin Zaborskie zwrócił uwagę: – PSL ma o 10 punktów procentowych gorszy wynik niż 10 lat temu, macie o ponad połowę mniej miejsc w sejmikach wojewódzkich i milion głosów mniej dostaliście niż 4 lata temu. I to jest sukces? – Marszałek odpowiedział, że ostatnie wybory samorządowe zakończyły się dla PSL-u sukcesem: – I ponad milion głosów więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

