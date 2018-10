Koniec kariery Agnieszki Radwańskiej? "Jestem realistką"

W ostatnim rankingu WTA Agnieszka Radwańska awansowała z 77. na 74. pozycję.

Jak przyznaje sama tenisistka, obecnie nie może ćwiczyć i nie wiadomo czy wróci na kort w 2019 roku. – To są odległe plany. Nie jestem na razie zgłoszona do żadnego turnieju. Gdybym miała zacząć startować, to nie wiem od kiedy. Na razie jestem między młotem a kowadłem. Najbliższy czas pokaże, ale jest ciężko – mówiła Radwańska podczas poniedziałkowego spotkania z mediami.

Radwańska cierpi z powodu urazu stopy. – Mam problem w trzecim i czwartym palcu w prawej stopie. Nie tej, która kiedyś była operowana. Ona jest już, mówiąc najprościej, tak zmiażdżona bieganiem, hamowaniem, tupaniem, że mało co w niej normalnie pracuje, za to wszystko puchnie – tłumaczyła tenisistka.

Zawodniczka poinformowała jednocześnie, że decyzje w sprawie swoich dalszych występów podejmie w najbliższych tygodniach. – W listopadzie będę musiała podjąć decyzję, teraz wiem przynajmniej mniej więcej, na czym stoję – stwierdziła Radwańska.