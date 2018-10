David Haye przyleci do Polski. Uczci pamięć polskiego bohatera

Przed wybuchem II wojny światowej Tadeusz Pietrzykowski trenował w warszawskiej Legii, gdzie szkolił go legendarny Feliks Stamm. W 1940 roku trafił do Oświęcimia (później przewieziono go do obozu w Neuengamme). W obozach "Teddy" stoczył ponad 40 pojedynków, z których większość wygrał. Za zwycięstwa otrzymywał bochenki chleba, którymi dzielił się z pozostałymi więźniami.

Bohatera postanowiła uczcić Polska Fundacja Narodowa, która z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zaprosiła do Warszawy Davida Haye'a, byłego mistrza świata organizacji WBA w kategorii ciężkiej. Haye nie tylko zapozna się z losami Pietrzykowskiego, ale na obiektach Legii poprowadzi trening z młodzieżą. Wieczorem w Hali Gwardii były mistrz świata weźmie udział w panelu dyskusyjnym. Brytyjczyk ma również spotkać się z innymi, utytułowanymi pięściarzami, m.in. z Jerzym Rybickim, Krzysztofem Kosedowskim czy Pawłem Skrzeczem.