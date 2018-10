"Spiep.... 100-lecie Polski". Czarzasty ostro o prezydencie

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w organizowanym przez środowiska narodowe Marszu Niepodległości. W ostrych słowach skrytykował to zamieszanie lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty.

– Spiep.... 100-lecie Polski, to potrafi tylko pan prezydent Andrzej Duda – stwierdził polityk, dodając, że jest to "dziwne i śmieszne". – Zapraszanie na imprezy, na które się potem samemu nie chodzi. Impreza przyprawiona pieprzem myślenia: trochę zadymy, trochę fajnego, lajtowego faszyzmu. Bez gości zagranicznych – dodał.

Włodzimierz Czarzasty oświadczył, iż nie wziąłby nie wziąłby udziału w marszu, w którym szedłby prezydent Andrzej Duda. – Nie chodzi się w pochodzie z osobami, które są antydemokratyczne – podkreślił. Polityk SLD zwrócił się z apelem do prezydenta i szefa Rady Europejskiej. – Panie Donaldzie, panie Andrzeju: idźcie wspólnie, zapowiedzieliście, to zróbcie to – zaapelował.

