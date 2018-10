"Nie ma żadnej przepychanki". Winnicki zabrał głos ws. Marszu Niepodległości

"Krótko: nie ma żadnej przepychanki ws. Marszu Niepodległości. Jak co roku organizują go środowiska narodowe. Organizatorzy byli otwarci na udział władz państwowych, ale te nie miały konstruktywnego pomysłu. Szkoda" – napisał na Twitterze Winnicki. "Pomimo tego MN 2018 będzie największym i najbardziej uroczystym!" – dodał.

"Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy" – tłumaczyła wcześniej na Twitterze rzecznik PiS Beata Mazurek, informując, że PiS nie weźmie udziału w marszu.

Wczoraj również prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie weźmie udziału w Marszu Niepodległości organizowanym 11 listopada przez środowiska narodowe.

W ubiegłym tygodniu, prezes Stowarzyszenia”Marsz Niepodległości” przedstawił hasło na najbliższy Marsz Niepodległości. Wybrana przez Zarząd Stowarzyszenia dewiza składa się z trzech słów: "Bóg, Honor, Ojczyzna!".

