Cejrowski w opałach. Do KRRiT wpływają skargi na jego wypowiedź

Wojciech Cejrowski był w czwartek gościem Michała Rachonia na antenie TVP Info. Podróżnik stwierdził, że "Tęczowy Piątek" organizowany w szkołach to "pedofilski atak", a uczniowie są "szkoleni do zboczonych czynności seksualnych". W pewnym momencie Cejrowski wyciągnął kartkę z napisem: "Rodzice, zadzwońcie do szkoły upewnić się, że obleśny dziad nie przyjdzie jutro molestować waszych dzieci".

To nie spodobało się organizacji "Miłość nie wyklucza", wspierającej osoby LGBT. Działacze zachęcają do składania skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

– W sprawie wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego na temat "Tęczowego piątku" w audycji "Minęła dwudziesta" z 25 października wpłynęło dotychczas 466 skarg, wszystkie od osób prywatnych. KRRiT zgodnie z procedurami występuje do nadawcy o nagranie audycji oraz stanowisko dotyczące zarzutów – poinformowała portal Onet rzecznik KRRiT.

Treść skargi brzmi: "Rolą prowadzącego jest reagować na słowa obraźliwe, uderzające w godność człowieka i diametralnie niezgodne z wiedzą naukową (...). Prowadzący program Michał Rachoń świadomie zdecydował się nie odbierać głosu osobie wyrażającej nienawistne opinie czy też nie zareagować już po ich wygłoszeniu. Co więcej, przytakiwał swojemu gościowi" - podkreślono. Biorąc pod uwagę zapisy Karty Etycznej Mediów, której sygnatariuszem jest Telewizja Polska, uważam, że podczas audycji doszło do pogwałcenia zasad obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, szacunku i tolerancji oraz wolności i odpowiedzialności".