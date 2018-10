Morawiecki o wpisach Kukiza: Poziom rynsztoka. Niech się zajmie muzyką

Cały czas jest głośno o wulgarnych wpisach Pawła Kukiza. Po tym jak Jakub Kulesz opuścił Kukiz'15, lider ugrupowania zamieścił w nocy serię obraźliwych wpisów na Twitterze. Sam Kukiz później przeprosił za całą sytuację i przyznał, że "popłynął", a kontrolę nad nim przejął... piątek.

Kornel Morawiecki stwierdził, że rzeczone wpisy są żenujące i Kukiz powinien zrezygnować z polityki.

– To przykre co zrobił Paweł Kukiz. Żal mi go, niech zajmie się muzyką, a nie polityką – ocenił Morawiecki.

Seria nocnych wpisów Kukiza

Podczas piątkowej nocy Kukiz włączył się m.in. w dyskusję Jacka Wilka z Wolności z jednym z internautów. Twitterowicz zapytał Wilka, jak ocenia możliwość współpracy z Jakubiakiem. "MJ to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem:-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda;-)" – odpisał Jacek Wilk. Co na to Paweł Kukiz? Jego wpis może szokować.

"I taki bacik po pupci....:-) Widze to ! Wilk w ekstazie (w ponczochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujacy się Korwin przy odbycie Koernela:-) Kto b edzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu;-)" – napisał Kukiz.

