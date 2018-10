Róża Thun parafrazuje Karola Marksa: Demokraci wszystkich krajów, łączcie się!

Jej zdaniem można w polskim społeczeństwie wyróżnić dwie grupy ludzi: demokratów, ludzi miłujących pokój i postęp, dbających o środowisko i praworządność oraz populistów, ksenofobów, którzy są zagrożeniem dla demokracji.

– To co nas różni jest mniej ważne niż to co nas łączy. Jak ja to mówię, demokraci wszystkich krajów, łączcie się. Jeżeli tego nie zrobimy, to przegramy z tymi populistami, co naprawdę jest strasznie niebezpiecznie – przekonywała europosełanka.

Thun podkreśliła, że jest pewna, że PSL nie wejdzie w żadną koalicję z PiS-em, a następnie nawoływała ludowców do dołączenia do Koalicji Obywatelskiej.

Polityk podkreśliła, że sposób działania Prawa i Sprawiedliwości przypomina jej najgorsze czasy w najnowszej historii Polski.