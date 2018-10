Odpowiedź TVP na "Kler"? Wkrótce premiera filmu "Klecha"

Fabuła filmu oparta jest na prawdziwej historii księdza Romana Kotlarza. W obrazie zobaczymy tak znamienitych aktorów, jak Piotr Fronczewski, Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Janusz Chabior, Marcin Bosak czy Robert Gonera.

Film będzie miał swoją premierę kinową 1 marca 2019 roku.

"Szefem spec oddziału zostaje pozbawiony skrupułów, cynicznie manipulujący ludźmi „Mistrzo” (w tej roli Piotr Fronczewski). Pobicia, uprowadzenia, podpalenia i prowokacje, to sztandarowe metody pracy tajnej grupy, której jednym z ważniejszych zadań jest zastraszanie i próba pozyskania do współpracy niezłomnego księdza Romana (Mirosław Baka), proboszcza z podradomskiego Pelagowa, ze szczególną perfidią prześladowanego przez komunistyczne służby już od czasów studiów w Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 50. Nękany nocnymi telefonami z pogróżkami i szantażowany ksiądz Roman nie ustaje jednak w działaniach wspierających strajkujących robotników z Radomia, co wywołuje furię „Mistrza” i popycha go do podjęcia coraz drastyczniejszych kroków. Nieudana próba zamachu na życie kapłana tylko zwiększa jego determinację w walce o prawa pokrzywdzonych" – czytamy w opisie filmu.