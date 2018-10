Kukiz: Nie mam już problemu z alkoholem

W rozmowie z portalem Fakt24.pl, lider Kukiz'15 zapytany został o swoje piątkowe tweety adresowane do Marka Jakubiaka, które - jak się później okazało - nie były pisane na trzeźwo. Odnosząc się do głosów, iż po tym jak "przejął go piątek", powinien zrezygnować z funkcji w komisji ds. służb specjalnych, podkreślił, że nie widzi takiego powodu. – Nigdy nie dokonałem wpisu i nie udzieliłem wypowiedzi, w której naruszyłbym obowiązek zachowania tajemnicy państwowej – dodał.

Na uwagę dziennikarza, że chodzi o zagrożenie potencjalne, Paweł Kukiz odparł: "Przekroczenie granic przy wyrażaniu emocji nie jest tożsame z utratą kontroli nad sobą". – W piątek, jak wielu Polaków, po prostu odreagowałem jakieś tam zdarzenia czy stresy. To się nie przenosi na moją codzienność. Czy są jakiekolwiek sygnały, że przychodzę nietrzeźwy do Sejmu? Nie, nie ma. A co mam robić w wolny piątek wieczorem, tego nikt mi nie będzie dyktował – podkreślił.

Pytany o to, że przecież przed laty zrezygnował ze spożywania alkoholu, Paweł Kukiz przyznał, że nie odstawił zupełnie, bo nie ma już problemu z alkoholem. – Gdybym go miał, byłbym wielokrotnie widywany w stanie nietrzeźwości w ciągu tych trzech lat w Sejmie. Kiedyś, w czasach rock’n’rollowych miałem problem, dziś go nie mam – przekonywał lider Kukiz'15.