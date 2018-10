Kaczyński w Chełmie: Idziemy do przodu, aby Polska stała się prawdziwie europejskim krajem

– Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że co zapowiada, to robi. Chce i potrafi działać dla dobra Polski. Nasza polityka to polityka zrównoważonego rozwoju, zarówno w sprawach gospodarczych i społecznych – podkreślał.

– Myśmy wygrali te wybory. Mamy dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo wiele samorządów, w których będziemy mieli większość. Będziemy albo dominującą siłą w koalicji, albo w każdym razie siłą koalicyjną. Sądzę, że tych samorządów powiatowych będzie koło 200. Ile będzie wojewódzkich jeszcze w tej chwili nie wiemy. Daj Boże, że będzie ich znacznie więcej niż sześć – zaznaczał.

Kaczyński wsparł w Chełmie Jakuba Banaszka.

– Jakub Banaszek ma bardzo ambitny program dla rozwoju Chełma. Chełm potrzebuje silnego impulsu rozwojowego i to właśnie on jest w stanie to zapewnić – przekonywał.