Znana celebrytka o "Klerze": Diabeł robi wszystko, żeby skompromitować Kościół

"Frytka" skomentowała najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego. Zdaniem celebrytki Kler jest narzędziem Szatana, który próbuje skompromitować Kościół.

– Film jest bardzo mocny. To jest tak, że żyjemy w czasach ostatecznych i diabeł robi wszystko, żeby skompromitować kościoły. W kościołach też są ludzie, którzy popełniają takie a nie inne rzeczy. Przez to jest trochę tak, że ludzie nie przychodzą do Boga, do kościoła – oceniała w rozmowie z wp.pl.

Maja Frytkowska niedawno wydała książkę "Pokonaj siebie", w której opisuje drogę, jaką przeszła. Celebrytka 7 lat temu przyjęła chrzest.

Film Wojciecha Smarzowskiego wszedł do kin 28 września, obraz już dużo wcześniej budził skrajne emocje. W wywiadzie dla TVN24 Wojciech Smarzowski opowiedział o kulisach "Kleru" i własnym stosunku do Kościoła. – Jestem niewierzący. Kościół na moje życie tak naprawdę nie ma wpływu. Nie byłem też molestowany. Prywatnie jestem za tym, żeby konkordat został rozwiązany i wyprowadzeniem Kościoła ze szkół – podkreślił reżyser.