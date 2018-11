"Halloween ma katolickie korzenie" Wpis Stuhra wywołał burzę

Pod wpisem aktora pojawiła się lawina różnych komentarzy dotyczących Halloween.

"Żeby było zabawniej, to mój dziadek pamięta jak jako dzieciak drążył dynie i wycinał jej oczy i zęby. 80 lat temu na na wiosce na kresach wschodnich raczej nie mieli świąt zapożyczonych z USA" – pisze jeden z internautów.

"Jakoś tak dziwnie się składa, że większość świąt kościelnych została "nałożona" kalendarzowo na święta pogańskie i dostosowana do dawnych tradycji. Dzień Wszystkich Świętych nie jest tu wyjątkiem..." – dodaje kolejny

"Powoływać się na Wikipedię, jako "wiarygodne" źródło informacji...Panie Macieju wystarczy" – napisała inna internautka.

"O co tyle "krzyku"? Kosa, śmierć,diabeł, to też nasza tradycja. Każdy bawi się jak chce,jeżeli nie czyni nikomu krzywdy", "Co za bzdury... przecież wyraźnie jest napisane w wikipedii, że wywodzi się z celtyckiej pogańskiej tradycji, która była potem “ ochrzczona”", "Panie Macieju, jak Pana lubię, to jednak twierdzenie że coś „jest de facto”... na podstawie zdania zaczynającego się od „Some believe, however, that”... trąci mi lekkim nadużyciem" – głoszą treści kolejnych opinii.