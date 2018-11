Dziennikarz: Tyszka chce rozbić Kukiz'15? Jakubiak: To bardzo ciekawy człowiek. Nie moja bajka

Na pytanie dotyczące wicemarszałka Tyszki Jakubiak stwierdził "ja jestem od działania, a nie od politykowania", dodając, że nie utrzymuje z Tyszką żadnego kontaktu.

– Przez tyle lat nie mam z panem Tyszką żadnego kontaktu, a jesteśmy w jednym klubie trzy lata. Tak mogę odpowiedzieć – stwierdził polityk w rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem.

Dziennikarz zapytał również posła o, jego zdaniem, kiepski wynik ugrupowania. Stankiewicz zwrócił uwagę, że Bezpartyjni Samorządowcy o wiele lepiej sobie poradzili w ostatnich wyborach, wprowadzając radnych do sejmików i dzięki temu uzyskują szanse na realne działanie.

– Myśmy się skupili na wszystkim, czyli na niczym. Bezpartyjni byli skupieni tylko na sejmikach. Dlatego przy mniejszej sile, zdobyli więcej. Natomiast my się rozproszyliśmy. Być może to był nasz błąd strategiczny – mówił Marek Jakubiak.

Odnosząc się do głośnych wpisów Kukiza na Twitterze, polityk ocenił, że będzie musiał z nim szczerze porozmawiać. Poseł dodał, że nie czuje, by Kukiz był świadom odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. – Musimy wrócić do korzeni, musimy przypomnieć sobie o korzeniach – podkreślił.

