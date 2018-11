Ostra kłótnia Biedronia z Kuźniarem. "Nie musicie być rzecznikami Schetyny"

W dzisiejszym programie Onetu gościem Jarosława Kuźniara był Robert Biedroń. Jednym z poruszonych tematów, była kwestia religii w szkołach. Kuźniar wyraził zadowolenie, że jego dzieci uczęszczają do prywatnej szkoły, dzięki czemu rodzice mają wpływ na to, co jest nauczane.

Biedroń ocenił, że Kuźniar znajduje się w "bańce". Takich jak on jest 1 proc. w społeczeństwie, podczas gdy 99 proc. Polaków nie ma takiej sytuacji finansowej.

– W jakiej cholernej bańce? O czym ty gadasz? – dopytywał Kuźniar.

– Tej bańce, która robi ogromną presję, żeby wszyscy zapisali się do Schetyny – odparł polityk.

W pewnym momencie Biedroń stwierdził, że dziennikarz nie musi być "rzecznikiem Schetyny", gdyż wyborcy sami są w stanie zdecydować, na kogo oddać swój głos.

– Ludzie to nie jest stado baranów, które jak zaczniecie na mnie cisnąć i tresować mnie, to przejdą do innej zagrody– krzyknął w pewnym momencie polityk.