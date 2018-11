12 listopada dniem wolnym? Sejm zdecyduje już za kilka dni

W harmonogramie opublikowanym na stronie Sejmu, punkt dotyczący projektu ustanawiającego 12 listopada świętem, wyznaczono na początku posiedzenia – na godzinę 14. Po zaplanowanej na zaledwie 15 minut dyskusji, o godzinie 14.15-14.30 ma odbyć się głosowanie w tej sprawie.

Jeśli posłowie przyjmą projekt, następnie trafi on na biurko prezydenta.

Ekspresowe tempo pracy ws. 12 listopada

W ubiegłym tygodniu, we wtorek w nocy, Sejm przyjął ustawę PiS o Święcie Narodowym 12 listopada, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W ostatniej chwili wyłączono spod niej szpitale i przychodnie, by pacjenci nie stracili zaplanowanych wizyt i zabiegów. Następnie projekt trafił do Senatu.

Jeszcze przed głosowaniem senatorowie przyznawali w nieoficjalnych rozmowach, że ustawę procedowano w parlamencie zbyt późno, ale czasu na jej poprawienie już nie ma, bo gdyby wróciła do Sejmu, na biurku prezydenta wylądowałaby 9 listopada. Ostatecznie jednak, Senat przyjął ustawę z poprawkami, co oznacza, że teraz projekt ponownie trafi do Sejmu. W Senacie projekt poparlo 46 senatorów, przeciwko było 20 senatorów, a 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Kilka dni temu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski informował, że prezydent podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada dniem wolnym.

