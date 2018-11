OD RZECZY: Choroba filipińska powraca

1 Kościół nie zdał egzaminu u Trzaskowskiej

Małgorzata Trzaskowska oceniła, że Kościół pod rządami PiS-u „nie zdał egzaminu”. Nie bronił praw kobiet, sądów itd. To faktycznie zaskakujące, że Kościół nie domagał się liberalizacji prawa do aborcji, bo chyba to ma pani Trzaskowska na myśli, mówiąc o „prawach kobiet”. Kto by przypuszczał. W ogóle to zastanawiające, że Kościołowi zarzuca się, że ten nieustannie się „wtrąca” do polityki, ale gdy postanawia tego nie robić, to dostaje po uszach za bierność. Szkoda tylko syna Trzaskowskiej, który przez poglądy swojej matki nie mógł podejść do pierwszej komunii.

2. „Wykorzystać i podpuścić” Wpolityce.pl,

Portal Wpolityce.pl ubolewa nad wywiadem jakiego prof. Andrzej Nowak udzielił DoRzeczy.pl (nota bene, droga redakcjo, wywiad ukazał się na portalu a nie „w ostatnim Do Rzeczy”), w którym poparł Wassermann, ale i skrytykował kampanie PiS. Autor artykułu posuwa się wręcz do stwierdzenia, że profesor dał się… „wykorzystać i podpuścić”… Tak między nami: my ambicji zostania Wielkim Manipulatorem nie mamy. Przyznajemy – są lepsi. Przyznać także musimy, że nie sądzimy by dało się profesorem Nowakiem manipulować. Nawet nie próbujemy (Gazeta.pl też go cytowała opatrznie). Ale cóż, najwyraźniej każdy mierzy własną miarą.

3 Kukiz popłynął

Paweł Kukiz za pomocą Twittera roztoczył sadystyczną wizję, w której główne role przypadły Kornelowi Morawieckiemu, Jackowi Wilkowi i Markowi Jakubiakowi. Dwa dni później polityk stwierdził, że „popłynął”, a władzę nad nim przejął… piątek. „Czasem jeszcze niestety scena polityczna myli mi się z rockową” – przyznał z rozbrajającą szczerością. Cóż, choroba filipińska od lat krąży wśród polskich polityków. Doświadczenie wskazuje, że wyborcy są w tym temacie dość wyrozumiali, powinni zatem Kukizowi wybaczyć tę drobną wtopę. Czy wybaczą ją jednak inni działacze K’15?

4 Czarzasty wydutkany

Włodzimierz Czarzasty nie ma lekko. W wyborach nie poszło, a zatem nastrój w partii minorowy. Tym bardziej, że część działaczy nic sobie nie robi z rozkazów szefa partii. Po tym jak lider SLD odrzucił jakąkolwiek możliwość sojuszu z PiS-em, lewicowi radni w powiecie koneckim po prostu opuścili partię. I tak dzięki lewicy PiS ma szanse rządzić kolejnym powiatem.

5 Typowa polska niepodległość

Zbliża się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapowiadano wielkie obchody, mówiono (znowu) o zgodzie narodowej, przebąkiwano nawet o wspólnym marszu Donalda Tuska i Andrzeja Dudy. Plany były piękne, wykonanie jednak takie jak zawsze. Każdy obrażony na każdego, politycy PiS jeden po drugim ogłaszają, że na Marszu Niepodległości się nie stawią, lewicowi działacze straszą faszyzmem, a internauci zorganizowali wydarzenie pt. „tęczowa ekipa na Marszu Niepodległości”. Jednym słowem: będzie tak jak zawsze. I dobrze, przynajmniej po swojsku. W końcu to polskie święto.

6 Zakazać Podkarpacia

Na intrygujący pomysł wpadł reżyser Andrzej Saramonowicz znany z takich dzieł polskiej kinematografii jak „Lejdis” czy „Testosteron”. W obawie przed „strefą życia”, która miałaby powstać na Podkarpaciu, i w której aborcja czy In vitro nie byłyby akceptowane, reżyser zaleca zbojkotować całe województwo: przestać jeździć na wakacje oraz przestać kupować produkty firm z regionu. „Zobaczymy, komu pierwszemu rura zmięknie" – napisał reżyser. Faktycznie, zobaczmy. To może być bardzo ciekawe starcie.

7 Biedroń vs. Kuźniar

Do ostrej wymiany zdań doszło między Robertem Biedroniem a dziennikarzem Onetu Jarosławem Kuźniarem. Biedroń oskarżył swojego rozmówcę o to, że jest… rzecznikiem Schetyny. No doprawdy. Skąd takie przypuszczenia? Niezależny dziennikarz rzecznikiem Schetyny? Toż to jakieś pisowskie teorie spiskowe.

8 Tępe cepy Nowaka

Miłośnik zegarków Sławomir Nowak postanowił przypomnieć o zmianie czasu. Jednak sposób, w jaki to zrobił wprawił w osłupienie internautów. "Uwaga „prawdziwi patrioci”! Słuchajcie tępe cepy! Dzisiaj z 3 (trzy) na 2 (dwa) przesuwacie wskazówki ZEGARKÓW (to co doslaliście na komunię)! Normalni to wiedzą z automatu. Poza tym dobra wiadomość polega na tym, że możecie o jedną godzinę dłużej nienawidzieć!:)" – napisał w nocy były minister. Wszystko wskazuje na to, że Nowak zaraził się chorobą filipińską od pewnego rockandrollowca.

