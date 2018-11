Premier: Nasz region jest dla Niemiec ważniejszym partnerem niż Chiny czy USA

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Morawiecki podkreślił priorytetowy wymiar relacji Polski i Niemiec. Szef rządu zwrócił uwagę na skalę wymiany handlowej pomiędzy dwoma krajami, dodając, że region, w którym położone są państwa Grupy Wyszehradzkiej jest obecnie najważniejszym partnerem handlowym dla Niemiec.

Premier Polski podkreślił następnie, że Unia Europejska znajduje się w przełomowym momencie i potrzebuje dobrej współpracy państw członkowskich, a następnie zapewnił, że jego rząd jest świadom wyzwań, przed którymi Unia obecnie się znajduje.

– Jesteśmy podobnego zdania co do zrównoważenia wydatków w przyszłym budżecie UE, ale też co do wagi tych obszarów jak wspólna polityka rolna, czy polityka spójności – stwierdził Mateusz Morawiecki

"Wzywamy Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego"

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wraz z kanclerz Merkel omówił również kwestię Ukrainy i Rosji. Premier podkreślił, że oba państwa mają podobne spojrzenie na aneksję Krymu. – Wspólnie wzywamy Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego. Podkreślamy jak ważne jest podtrzymanie stabilnej sytuacji na Ukrainie. Ważne to jest też w kontekście Nord Stream 2, który może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę - podkreślił premier – mówił szef polskiego rządu.

Premier dodał, że budujące okazały się reakcje po ataku na Siergieja Skripala, gdy większość państw Europy okazała swoją solidarność.