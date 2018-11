Kukiz zabrał głos ws. Jakubiaka. "Zamierza stworzyć PiS bis"

Poseł Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz'15. Poseł w ciągu miesiąca ma poinformować o swojej politycznej przyszłości. – Byłem gotowy wiele znieść. Ale to, co się działo w ostatnich dniach, przelało czarę goryczy. Dostałem informację, że jeden z popleczników Pawła Kukiza obdzwania posłów i żąda głosowania za wyrzuceniem mnie z klubu. Zmuszał do tego także moich przyjaciół, powołując się przy tym na lojalność wobec Kukiza. Nie mogłem dopuścić do sytuacji, że bliscy mi ludzie, będą mieli łamane sumienia. Dlatego zdecydowałem się odejść. Opuszczam Kukiz'15 z wielkim bólem serca, bo współtworzyłem tę formację i długo w nią wierzyłem. Ale odejście to najlepszy ruch, jaki mogę zrobić w tej sytuacji. Mam nadzieję, że Pawłowi Kukizowi teraz ulży – powiedział Jakubiak w rozmowie z Onetem.

Jakubiak stworzy partię?

Niedawno Jakubiak zapowiadał w RMF FM, że rozważa utworzenie własnej partii. – My wegetujemy dzisiaj jako ugrupowanie. Musimy zrobić ruch do przodu. Czy to się Pawłowi Kukizowi podoba czy nie. Paweł do tej partii nie będzie musiał wstępować – stwierdził Jakubiak podczas audycji w RMF FM. Poseł dodał, że cały czas prowadzi rozmowy na ten temat w swoim klubie.

Jego zdaniem założenie partii jest konieczne, gdyż ruch Kukiz'15 w obecnej formie przestaje być efektywny. Jakubiak zapewnił, że najchętniej założyłby partię z Pawłem Kukizem, dodając, że nowe ugrupowanie mogłoby być wsparciem dla ruchu Kukiz'15, ale jeżeli sam Kukiz nie wyrazi woli, to trzeba będzie powołać ugrupowanie bez niego. Jakubiak zapewnił, że nowa partia będzie wolnorynkowa i centroprawicowa. – To będzie partia dla ludzi, dla których Polska, to nie jest napis na dropsach – podkreślił polityk.

Kukiz: Jakubiak zamierza stworzyć „PiS bis”

Paweł Kukiz zabrał już głos ws. decyzji Jakubiaka, który postanowił odejść z ruchu Kukiz'15. – Być może jest to spowodowane tym, że Jakubiak chce koniecznie założyć partię polityczną, a nie ma zgody na tego typu ruch. Nie ma absolutnie zgody na używanie nazwy Kukiz'15, K'15, czy jakichkolwiek symboli kojarzących się z ruchem obywatelskim, który nigdy partią nie będzie. Widocznie pan Jakubiak uznał, że podstawą egzystencji są pieniądze podatnika, a mojej zgody na to nie ma i nie będzie. Jakubiak zapowiedział w mediach swoją chęć walki o przywództwo w Kukiz'15 i przekształcenia go w partię polityczną. Rozumiem, że zamierza stworzyć „PiS bis”, bo PiS-owską retoryką już od dawna się posługuje. To przez wypowiedzi właśnie Marka niektórzy dziennikarze przylepiali nam łatkę przystawki PiS, a my mamy mnóstwo pozytywnych pomysłów na zmiany w Polsce zupełnie odmiennych od PiS i PO - powiedział lider ugrupowania.

Pomimo odejścia kolejnego posła, Paweł Kukiz nie martwi się uszczupleniem swoich szeregów. – Interesuje mnie tylko to, aby mieć przy sobie ludzi, którym bliska jest idea zmian ustrojowych w Polsce i zerwania z partiokracją. Tymczasem pan Kulesza, który wszedł do Sejmu z hasłem "jednomandatowe okręgi wyborcze", a skuszony wiceprezesurą idzie do Partii Wolność do Janusza Korwin-Mikkego, który jest wrogiem JOW-ów. Teraz Jakubiak chce brać subwencję z budżetu państwa. To zwykły koniunkturalizm. Ruch Kukiz’15 to nie tylko posłowie, ale przede wszystkim tysiące osób które wystartowały w wyborach samorządowych i setki tysięcy, które nas popierają. I to o nich myślę przede wszystkimi im jestem wdzięczny za nieustające wsparcie – zakończył lider K'15.