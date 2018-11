Szef PKW: Chcielibyśmy podać wyniki następnego dnia po wyborach, ale nie możemy tego zagwarantować

Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego, który został zapytany, kiedy zostaną ogłoszone wyniki II tury wyborów samorządowych. – Miejmy nadzieję, że komisje nabrały trochę doświadczenia podczas I tury i będą w stanie w miarę szybko wyniki podać, a my będziemy w stanie też stosunkowo szybko ogłosić wyniki wyborów. Trudno jest nam powiedzieć, kiedy to się stanie. Chcielibyśmy, żeby to nastąpiło bezzwłocznie, ale to słowo ma różne podteksty, znaczenia. Może to być w poniedziałek przed południem albo po południu, może być we wtorek – przyznał Hermeliński.

Druga tura odbędzie się 649 gminach i miastach, w których w pierwszym głosowaniu nie wybrano wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. O fotel prezydenta będą walczyć m.in. kandydaci w pięciu miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. II tura wyborów odbędzie się 4 listopada 2018 roku. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00.

