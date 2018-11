Andruszkiewicz o Kukiz'15: Żałosne, co tam się dzieje

Poseł Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz'15. Poseł w ciągu miesiąca ma poinformować o swojej politycznej przyszłości. – Byłem gotowy wiele znieść. Ale to, co się działo w ostatnich dniach, przelało czarę goryczy. Dostałem informację, że jeden z popleczników Pawła Kukiza obdzwania posłów i żąda głosowania za wyrzuceniem mnie z klubu. Zmuszał do tego także moich przyjaciół, powołując się przy tym na lojalność wobec Kukiza. Nie mogłem dopuścić do sytuacji, że bliscy mi ludzie, będą mieli łamane sumienia. Dlatego zdecydowałem się odejść. Opuszczam Kukiz'15 z wielkim bólem serca, bo współtworzyłem tę formację i długo w nią wierzyłem. Ale odejście to najlepszy ruch, jaki mogę zrobić w tej sytuacji. Mam nadzieję, że Pawłowi Kukizowi teraz ulży – powiedział Jakubiak w rozmowie z Onetem.

Głos ws. odejścia Jakubiaka zabrał też poseł Wolnych i Solidarnych Adam Andruszkiewicz, który wcześniej sam zdecydował się na taki krok. "Kiedy rok temu opuszczałem to ugrupowanie mówiąc, że byłem tam blokowany oraz niemile widziany - poseł Jakubiak mówił publicznie, że popełniam błąd. Mówiłem wówczas posłowi Jakubiakowi - że to on się myli i kiedyś sam to zrozumie, że projekt Kukiz'15 niestety nie wypalił. No i cóż, jak widzicie, miałem rację!" – przypomniał na Facebooku.

Andruszkiewicz podkreślił też, że celem nadrzędnym powinno być zjednoczenie obozu patriotycznego. "Za rok już wybory do Sejmu. W mojej opinii - musimy zjednoczyć obóz patriotyczny, porozumieć się dla dobra Polski i zrobić wszystko, by zdobyć większość do zmiany Konstytucji. To jest cel nadrzędny i w tym kierunku musimy iść" – stwierdził.