Akcja "Znicz". Już 32 ofiary śmiertelne wypadków

Od 31 października do 2 listopada do północy doszło do 266 wypadków, w których zginęły 32 osoby – poinformowała Komenda Główna Policji, która podsumowała trzeci dzień akcji „Znicz”.

Według wstępnych danych, w piątek 2 listopada doszło do 79 wypadków, w których 96 osób zostało rannych, a 11 straciło życie. W ostatnich dniach policjanci podjęli 48 tys. interwencji. W ramach akcji „Znicz” nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 5 tys. policjantów z wydziału ruchu drogowego oraz inni funkcjonariusze: ze straży granicznej, żandarmerii wojskowej oraz ITD. Akcja "Znicz" na drogach potrwa do 4 listopada do godz. 22.