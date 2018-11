Kwestia woli i interesów

Być może przyjdzie nam kiedyś upowszechnienie przez Platformę Obywatelską terminu „polexit” uznać za jej historyczną zasługę. Strasząc cynicznie zmyślonym i wmówionym PiS „wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej”, mimowiednie oswoiła bowiem opozycja totalna Polaków z myślą, której publiczne sformułowanie jeszcze kilka lat temu wydawało się niewyobrażalne – że polskie dążenie do bycia „w Europie” może się stać niemożliwe do pogodzenia z polskim dążeniem do bycia państwem niepodległym.