Bydgoszcz: Policjanci zza biurek wychodzą na patrole

W Bydgoszczy ponad połowa policjantów prewencji poszła na zwolnienia lekarskie. W związku z sytuacją kryzysową, komendant wojewódzki zdecydował, że do działań w terenie wezwie tych policjantów, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Są to pracownicy m.in. wydziału kadr, komunikacji społecznej czy postępowań administracyjnych.

Policjanci w całym kraju masowo przechodzą na zwolnienia lekarskie. Tylko w województwie łódzkim, gdzie początkowo chorowało około 600 policjantów, teraz brakuje już ponad 1500 osób. Część z policjantów przyznaje, że to forma protestu przeciwko niskim wynagrodzeniom. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski opublikował list do Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA. "Nikt nie ma też wątpliwości, że wytrzymałość policjantów właśnie się wyczerpała. Swoje żniwo zbierają dziś ogromne przemęczenie i stres, ale również lekceważenie nawarstwiających się od lat problemów i niespełnione obietnice" – napisał.