Stawiają pomnik L. Kaczyńskiego. Kpiny byłych ministrów z Platformy

Pomnik tragicznie zmarłego prezydenta stanie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Gmachem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Odsłonięcie monumentu zaplanowano na 10 listopada.

"Gazeta Polska Codziennie" pisała w zeszłym tygodniu, że w uroczystości odsłonięcia pomnika wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, brat śp. prezydenta.

Stacja TVN24 poinformowała w sobotę, że pomnik Lecha Kaczyńskiego już powstaje. Na te doniesienia zareagował Radosław Sikorski, były szef MSZ. "Wow. Większy od Piłsudskiego" – napisał. Wtórował mu były minister transportu Sławomir Nowak. "Mam nadzieję, że Marszałka odwrócą, żeby kłaniał się w dobrą stronę" – stwierdził polityk, który obecnie pracuje na Ukrainie.

Screeny internetowych wpisów Sikorskiego i Nowaka opublikowała na swoim profilu na Twitterze blogerka Kataryna. "Przemysł pogardy pracuje nawet po śmierci LK. Co on im zrobił? I pomysleć, że obaj to byli konstytucyjni ministrowie" – skomentowała.

W 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał wówczas, że jesienią będzie gotowy pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego.