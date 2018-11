PiS mocniejszy w regionach

Kamila Baranowska: Co wybory samorządowe i ich wyniki mówią o kondycji zjednoczonej Prawicy na rok przed wyborami parlamentarnymi?



Adam Bielan: Wybory obrazują skokowy wręcz wzrost potencjału lokalnych struktur naszego obozu, co w przededniu kolejnych kampanii ma niebagatelne znaczenie. Ogromny sukces, na który mało kto zwrócił uwagę, osiągnęliśmy już przed wyborami – chodzi o liczbę zarejestrowanych kandydatów. Mieliśmy ich ponad 30 tys., czyli niemal dwukrotnie więcej niż PSL, uchodzące dotychczas za ugrupowanie o najsilniejszych strukturach terenowych. To niezwykle ważne, ponieważ właśnie brak silnego umocowania w terenie przez wiele lat odbierany był jako największa słabość PiS i prawicy w ogóle. W efekcie tego wygraliśmy w pierwszej turze wybory na wójtów w gminach, w których dotąd stanowiliśmy głęboką opozycję. Mamy olbrzymi przyrost wójtów, bardzo duży sukces w Polsce powiatowej, w której do tej pory głównym rozgrywającym było PSL.