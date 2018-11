– Żeby uprawiać jakąkolwiek sensowną politykę, musimy wreszcie sformułować na swój własny użytek, po co nam suwerenność i po co nam jej ograniczenie, jakim jest członkostwo w UE – zauważaRafał A. Ziemkiewicz w tekście „Kwestia woli i interesów”.

– Urodzili się w 1918 r. Ich barwne życie upłynęło na tle burzliwego stulecia polskiej historii. Jaki jest sekret ich długowieczności? – sprawdza Maciej Pieczyński w artykule „Rówieśnicy Niepodległej”.

– Od lat żaden klub poselski nie tracił w szybszym tempie członków niż [OCENZUROWANO Z POWODU CISZY WYBORCZEJ – USTAWA Z DN. 5 STYCZNIA 2011, DZ. U. Z 2017 POZ. 11] – przekonuje [OCENZUROWANO Z POWODU CISZY WYBORCZEJ – USTAWA Z DN. 5 STYCZNIA 2011, DZ. U. Z 2017 POZ. 11]. Wiele wskazuje na to, że Paweł Kukiz przetrwa jednak kolejne zawirowanie w swoim klubie – pisze Wojciech Wybranowski w tekście „Kto fałszuje u Kukiza”.

– Po pierwsze: zaskakiwać. Tej strategii Queen zawdzięczał swe sukcesy. Tymczasem filmowa biografia zespołu jest przewidywalna jak niedzielny rosół – zauważa Wiesław Chełminiak w artykule „Przedstawienie nie trwa”.

– Przyjaźnię się z [OCENZUROWANO Z POWODU CISZY WYBORCZEJ – USTAWA Z DN. 5 STYCZNIA 2011, DZ. U. Z 2017 POZ. 11] – przekonuje [OCENZUROWANO Z POWODU CISZY WYBORCZEJ – USTAWA Z DN. 5 STYCZNIA 2011, DZ. U. Z 2017 POZ. 11], od 40 lat. Oskarżanie go o to, że sprzyja Kremlowi, to absurd – przekonuje Mikołaj Iwanow w tekście „Kornel nie jest putinofilem”.

– Johann Joachim Winckelmann był artystycznym celebrytą XVIII-wiecznej Europy. Syn szewca ze Stendalu potrafił pisać o tajemnicach sztuki antyku poruszającym, ale prostym językiem. I za to pokochali go ludzie jego epoki – pisze Piotr Semka w artykule „Śmierć w Trieście”.

– Po koszmarnej porażce CDU w Hesji los Angeli Merkel jest już przesądzony. Za miesiąc, po 18 latach rządów twardej ręki, 64-letnia polityk odda stery partii chadeków. To wstęp do utraty kanclerstwa – zauważa Jacek Przybylski w tekście „Pożegnanie z Merkel”.

– To, jak się układa współpraca i konkurencja gospodarcza między Niemcami a Chinami, ma dla nas większe znaczenie, niż myślimy – przekonuje Stefan Sękowski w artykule „Niemiecki sposób”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Waldemar Łysiak w imieniu całej redakcji składa hołd rocznicowy.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 5 listopada 2018.