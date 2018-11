"My z Rosjanami będziemy reagować". Łukaszenka ostrzega Polskę

Podczas wrześniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie Polski. – Polska oczekuje przybycia żołnierzy amerykańskich, żeby byli stale obecni w Polsce, na pewno będziemy o tym rozmawiać. Przyglądamy się temu bardzo poważnie, myślę, że weźmiemy to pod uwagę – odparł amerykański przywódca.

Do polskich dążeń związanych ze stałą obecnością amerykańskich żołnierzy odniósł się prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka. – Nie zamierzamy z wami walczyć. Dlatego nie trzeba tworzyć żadnych zbędnych baz – oświadczył białoruski przywódca w rozmowie z portalem Biełorusskije Nowosti.

Łukaszenka zapowiedział także, że jeśli dojdzie do powstania bazy USA w Polsce, jego kraj będzie musiał na ten krok odpowiedzieć. – My z Rosjanami będziemy reagować. To znaczy, będziemy musieli coś rozmieścić, żeby (...) przeciwdziałać – podkreślił.