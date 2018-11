Jaruzelska wychodzi za mąż

"Super Express" twierdzi, że o mężczyźnie z którym Jaruzelska planuje ślub, ta opowiadała w swojej książce. "Po studiach wyjechałam na jakiś czas do Francji. Chodziłam tam do szkoły, uczyłam się francuskiego. No i zakochałam się w pewnym Francuzie. Starszy ode mnie osiem lat, miał już spory zasób życiowego doświadczenia, bo był wdowcem, po samobójczej śmierci żony. Pochodził z bardzo dobrej rodziny. Miał wzięte biuro architektoniczne, piękne mieszkanie z tarasem i widokiem na wieżę Eiffla, na co dzień jeździł daimlerem. Był mało francuski, raczej charakteryzował się brytyjskim sposobem bycia, a więc rodzajem eleganckiej, flegmatycznej ogłady. Roztaczał wokół mnie atmosferę spokoju i poczucia bezpieczeństwa, co kontrastowało z moją żywiołową skłonnością do drak. Z początku było fajnie, ale z czasem sytuacja zaczęła robić się nie do zniesienia" – czytamy w książce "Towarzyszka panienka".

Jaruzelska napisała, że mieszkała wówczas w studenckim mieszkaniu i wstydziła się zaprosić do siebie mężczyznę. Deprymować ją miała jego przewaga zawodowa i materialna. „Ostatecznie przekonałam się, że ten związek nie miałby szans, gdy przyjechał do Polski. Na samym początku lat dziewięćdziesiątych w Warszawie otwarto sieć francuskich sklepów Michel Badre – luksusowych i czynnych całą dobę. Aby wejść do środka, należało pokonać bramki, coś tam przycisnąć, by je otworzyć. Nie mogłam sobie z tym poradzić. On natomiast zrobił to jednym sprawnym ruchem, bo przecież tego typu sklepy od dawna funkcjonowały we Francji. Niby głupia rzecz. Ale wtedy właśnie przekonałam się, że nic z nas nie będzie. Bo on ma zbyt dużą nade mną przewagę. Wiele kobiet pewnie byłoby zachwyconych. Ja jednak potrzebowałam niezależności. Był mężczyzną, na którym mogłabym się oprzeć. Lecz ta możliwość oparcia oznaczałaby jednocześnie moją słabość. Po prostu był za silny” –wskazywała Jaruzelska.

Z ustaleń tabloidu wynika, że to już jest jednak przeszłość, ponieważ para znów jest razem i planuje ślub. Jaruzelska ma stanąć na ślubnym kobiercu już w połowie 2019 roku. Jej wybranek jest od niej starszy o osiem lat.