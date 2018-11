Andruszkiewicz: Powrót Tuska do władzy jest możliwy

"Dzisiejsze wyniki są ostrzeżeniem dla tych, którzy uparcie twierdzą, że powrót PO do władzy jest niemożliwy...Otóż jest! Chyba nie muszę tłumaczyć, jak wielką tragedią dla Polski by to było..?" – napisał polityk na Facebooku.





Poseł stwierdził, że w obliczu takiego zagrożenia należy zjednoczyć "środowisko patriotyczne", aby nie dopuścić do "wielkiej katastrofy", jaką byłby powrót Tuska do władzy.

