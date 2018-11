Waszczykowski: Wielu z nas oczekiwało innych wyników

Waszczykowski stwierdził, że w wyborach samorządowych PiS powinno zaangażować "ikony", który "pociągnęłyby" całą kampanię. – Z drugiej strony były takie ikony – ocenił polityk w TVP.



Były minister podkreślił, że nie chce krytykować żadnego z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. – Wiem, że walczyli jak lwy i lwice – podkreślił.

Odnosząc się do zwycięstwa Hanny Zdanowskiej w Łodzi polityk ocenił, że problematyczne, że większości mieszkańców miasta nie przeszkadza, że wybrali polityka, który ma problemy z prawem. Jego zdaniem zrobiono to jedynie po to, żeby do władzy nie doszedł PiS.



– Na złość babci odmrażamy sobie uszy(…), Ważniejsze są sprawy partyjne, byle tylko nie dopuścić partii do władzy – ocenił Waszczykowski.

