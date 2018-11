– Ostrzegaliśmy, że kiedy zaraz po wyborach PiS porzuciło swój znakomity PR z czasów wyborów, swoją narrację kierowaną do umiarkowanych wyborców i wróciło w koleiny wojny polsko-polskiej, to nie jest dobry kurs. Ostatnie wybory to potwierdzają – mówi Rafał Ziemkiewicz w powyborczym komentarzu.