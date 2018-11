Tusk: Przyjmując tę logikę, premier Morawiecki i jego ojciec powinni być spaleni na stosie

O godz. 10.00 przed sejmową komisją śledczą ds. afery Amber Gold rozpoczęło się przesłuchanie byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. To ostatni świadek przesłuchiwany przez tę komisję. Jednym z poruszanych wątków był nadzór premiera nad podległymi mu służbami. – Prokuratura niezależna i niekontrolowana przesz władze może skuteczniej wykonywać swoje podstawowe funkcje.(…) To spójny przekaz i mogę to obudować faktami, że model o którym ja mówię i preferuję, niezależnej prokuratury, per saldo jest bardziej efektywny. Znamy sprawę GetBack – mówił Donald Tusk. Na uwagę, żeby były premier trzymał się tematu pytania, były premier podkreślił, że jak najbardziej mówi na temat.

– Gdyby przyjąć logikę Amber Gold, to zgodnie ze sprawą GeTBack, to panowie premier Morawicki i jego ojciec powinni być przesłuchani, skazani i spaleni na stosie – wskazał Donald Tusk.

Twierdzenia wygłoszone przez byłego premiera spotkały się z odpowiedzią szefowej komisji Małgorzaty Wassermann. – My wiemy, że to był czas, że prokuratura była rozdzielona. A wiemy z taśm z „Sowy i Przyjaciół” jak mówicie, że to „potworek i tragedia” – odparła. – Nie pytamy o prokuraturę, ale o służby specjalne – dodała Wassermann.