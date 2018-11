Incydent podczas wieczoru wyborczego w Gdańsku. Płażyński przeprosił dziennikarza Onetu

Do sytuacji doszło na stanowisku, które obsługiwała firma zewnętrzna wynajęta przez PiS. Pracownik, który odpowiadał za kwestie dźwiękowe, odmówił dziennikarzom Onetu i TVN możliwości podpięcia się ze swoimi kablami. – Usłyszeliśmy od niego, że nas nienawidzi, że jesteśmy ścierwami. I że dźwięku nam nie udostępni. Ten człowiek nie przejmował się, że możemy pójść z tym do organizatorów wieczoru wyborczego Płażyńskiego. Powiedział, że jeżeli organizatorzy każą mu udostępnić nam dźwięk, to on zażąda 10-krotnej stawki za swoją pracę. Stanęło nam tym, że nie wpięliśmy się z dźwiękiem. Ale i tak sobie technicznie poradziliśmy – relacjonował reporter Onetu Kamil Dziubka.

Dziennikarz przyznał, że nie zgłosił nikomu incydentu. – Mieliśmy bardzo mało czasu, musieliśmy skupić się na pracy. Niesmak jednak pozostał. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem – wyjaśnił.

Dziennikarze Onetu zadzwonili dzisiaj do Kacpra Płażyńskiego. Polityk dopiero z rozmowy dowiedział się o całym zajściu. Jak podkreślił, za incydent nie odpowiadał pracownik zewnętrznej firmy. "Polityk obiecał wyjaśnić sprawę. Płażyński nie ukrywał jednak, że ma żal do reporterów, że nie powiedzieli mu o całej sytuacji podczas wieczoru wyborczego. Zaznaczał, że on nigdy nie pozwoliłby na tego typu wypowiedzi wobec dziennikarzy. Jak potwierdza Dziubka, niedługo po naszym telefonie do Płażyńskiego, polityk sam zadzwonił do reportera Onetu. Kacper Płażyński przeprosił naszego reportera za zaistniałą sytuację" – czytamy na Onecie.

