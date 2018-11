Duże zmiany w paszportach. Można już składać wniosek

Zmiany nastąpią także w zabezpieczeniach. Dotyczy to m.in. strony personalizowanej paszportu. Będzie ona wykonana w całości z poliwęglanu, co umożliwia zainstalowanie w niej chipa zawierającego dane dotyczące posiadacza. Strona będzie także łączyć się z książeczką za pomocą specjalnego „zawiasu”. Dzięki temu każda próba odłączenia jej od dokumentu będzie widoczna. Jest to rozwiązanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Zauważalną zmianą będą nowe motywy graficzne stron paszportowych, nawiązujące do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości. Część motywów została wybrana w drodze internetowego głosowania – tym samym po raz pierwszy w historii mogliśmy sami zdecydować o wyglądzie urzędowego dokumentu. Najwięcej głosów otrzymały: Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Gabriel Narutowicz i Orzełek Legionowy. W paszporcie znajdą się także grafiki przedstawiające Bitwę Warszawską, Order Virtuti Militari oraz twórców Polskiej niepodległości, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Gabriela Narutowicza.

Projekt początkowo wywołał nerwowe reakcje w stolicach Ukrainy i Litwy, gdyż strony nowego dokumentu podróży miały zdobić grafiki cmentarza Orląt Lwowskich oraz wileńskiej Ostrej Bramy. Ostatecznie te obrazy nie znajdą się jednak na kartach nowego paszportu.