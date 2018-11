Sonik: Pełna mobilizacja i sukces antypisu

Wynik wyborów samorządowych – sukces, czy jednak porażka Koalicji Obywatelskiej?

Bogusław Sonik: Patrząc od tej strony, że Prawo i Sprawiedliwość chciało te wybory całkowicie zdominować i ogłosić po nich totalne zwycięstwo, to jest to niewątpliwie sukces Koalicji Obywatelskiej. I porażka PiS-u. To znaczy do sejmików cel, w postaci znaczącego zwiększenia stanu posiadania został przez partię rządzącą osiągnięty. Natomiast tam, gdzie w grę wchodziły wybory bezpośrednie, obecna większość parlamentarna nie potrafiła zrealizować swoich planów. Można powiedzieć, że wybory zakończyły się remisem.

Ale poparcie w skali całego kraju większe odnotowała partia rządząca. Czy wygrana w miastach nie jest dla opozycji jedynie pocieszeniem?

Wybory pokazały zdolność opozycji do pełnej mobilizacji elektoratu. Szczególnie właśnie w dużych miastach. To najważniejsze, co wiemy po wyborach, biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej wydawało się, że ze strony partii rządzącej pójdzie taki walec, który rozjedzie wszystkich. Opozycja pokazała, że zwycięstwo jest jednak możliwe. Umacnia to przekonanie, że większość parlamentarna Zjednoczonej Prawicy nie jest czymś danym jej raz na zawsze.

Dobrze, PiS poniósł w wyborach w dużych miastach klęskę. Ale tak – Pan otrzyma mandat eurodeputowanego za Bogdana Wentę. W wyborach prezydenta Kielc szedł on jednak z własnego komitetu, nie Koalicji Obywatelskiej. Podobnie Jacek Majchrowski w Krakowie. W Gdańsku kandydat KO, Jarosław Wałęsa, nie wszedł do drugiej tury. To chyba ciężko mówić o waszej wygranej w dużych miastach?

Pod względem szyldów partyjnych tak. Ale ja mówię o czymś innym. O złamaniu monopolu Prawa i Sprawiedliwości, antypisie, który pokazał pełną mobilizację. Niemal w każdym mieście wygrali ludzie ostatecznie wsparci przez Koalicję Obywatelską na zasadzie wszystko tylko nie Prawo i Sprawiedliwość. Jak widać okazało się to skuteczne.