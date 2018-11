Wielki powrót Sikorskiego? "Przygotowuje się do kampanii"

O szczegółach donosi "Gazeta Wyborcza", według której "w bydgoskiej Platformie Obywatelskiej start Sikorskiego uznawany jest za pewnik". Start byłego szefa MSZ-u ma być odpowiedzią PO na wystawienie polityków wagi ciężkiej na listach PiS. Do Brukseli wybiera się m.in. była premier Beata Szydło.

W latach 2005-2007, w rządzie PiS, Sikorski pełnił funkcję ministra obrony narodowej. Później zmienił barwy partyjne i wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. Powierzono mu rolę szefa polskiej dyplomacji. Funkcję sprawował od 2007 do 2014 roku. Ponadto od roku 2014 do roku 2015 był marszałkiem Sejmu. Do 2016 roku był wiceprzewodniczącym PO. Po przegranych przez Platformę w 2015 roku wyborach parlamentarnych, stopniowo zaczął wycofywać się z polityki. Choć nie jest już czynnym politykiem, nie stroni od komentowania spraw bieżących w programach publicystycznych oraz mediach społecznościowych.