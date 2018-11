Tusk po przesłuchaniu: Wyłączono mi mikrofon. To bez precedensu

Dodał, że na podstawie rozmów z zagranicznymi politykami wie, że "chyba nigdzie się takich praktyk nie stosuje".

Były premier ocenił, że jego przesłuchanie być może na początku PiS wiązał jakieś nadzieje z jego przesłuchaniem, jednak z czasem ten entuzjazm opadł.

– Ja bym się źle czuł jako wisienka na torcie. Unikam słodyczy z oczywistych względów. To porównanie jakoś nie trafiło do przekonania. Ale czy miałem być mocnym uderzeniem tej części wyznaczonej przez PiS, czy PiS wiązał jakieś szczególne nadzieje polityczne z moją obecnością na komisji – być może na początku, ale mam wrażenie, że od wielu miesięcy raczej czekali na to przesłuchanie jeśli nie z niepokojem, to bez entuzjazmu i moim zdaniem dzisiejsze przesłuchanie wyraźnie pokazywało brak satysfakcji ze strony przesłuchujących – stwierdził Donald Tusk.

Pytany o przebieg przesłuchania, Tusk stwierdził, że "był spokojniejszy niż sądził".

– Przebieg posiedzenia komisji był nad wyraz spokojny. Nie będę komentował manier osobistych. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, przebieg był spokojniejszy niż sądziłem. Nie czułem się zwierzęciem, na które jest wyznaczone polowanie. Muszę powiedzieć, że ta atmosfera była lepsza niż się spodziewałem – mówił.

O godz. 10.00 przed sejmową komisją śledczą ds. afery Amber Gold rozpoczęło się przesłuchanie byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, trwało około 7 godzin. To ostatni świadek przesłuchiwany przez tę komisję. W czasie przesłuchania pojawił się m.in. wątek współpracy syna Tuska z OLT Express.