Kolejne spotkanie na Nowogrodzkiej. Podsumowują wybory

Na potkanie przybyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezesi partii: szef MSWiA Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz i Adam Lipiński; a także szef MKiDN Piotr Gliński, przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

– Bezsprzecznie przegraliśmy duże i średnie miasta. Trudno uznać to za sukces. Ale trzeba bardzo trzeźwo oceniać wynik tych wyborów. Proszę zwrócić uwagę na specyfikę wyborów bezpośrednich, czyli na wójtów, burmistrzów i prezydentów. W takich wyborach trzeba zdobyć 50 proc. plus 1 głos. Żeby rządzić Polską w wyborach parlamentarnych, trzeba 41, 42, może 43 proc. 38 proc. Małgorzaty Wassermann nie mogło jej i nam zapewnić zwycięstwa, ale te same 38% w Krakowie, w wyborach do Sejmu powinno się przełożyć na samodzielną większość w Polsce. Mówię to nie po to, żeby pomniejszać skalę wczorajszej porażki i nie po to, żeby działać uspokajająco. Uważam, że jest czas na chłodną, trzeźwą refleksję – mówił dziś Jarosław Gowin w rozmowie na WP.pl.