12 listopada dniem wolnym od pracy. Jest deklaracja prezydenta

– W najbliższą środę Sejm rozpatrzy, wierzę że przyjmie, poprawkę Senatu w tej sprawie. Poprawka mówi o tym, że zasady handlu będą takie, jak w niedzielę wolną od handlu. PiS poprze tę poprawkę. Mamy deklarację od prezydenta, że podpisze tę ustawę, mimo że ma trzy dni na podjęcie decyzji – mówił polityk.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem prac Sejmu na najbliższym posiedzeniu (tj. 7-9 listopada), kwestia ustanowienia 12 listopada dniem wolnym, będzie pierwszym omawianym przez posłów punktem.Jeśli posłowie przyjmą projekt, następnie trafi on na biurko prezydenta.

Ekspresowe tempo prac ws. 12 listopada

Pod koniec października Sejm przyjął ustawę PiS o Święcie Narodowym 12 listopada, która wprowadza dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W ostatniej chwili wyłączono spod niej szpitale i przychodnie, by pacjenci nie stracili zaplanowanych wizyt i zabiegów. Następnie projekt trafił do Senatu.

Jeszcze przed głosowaniem senatorowie przyznawali w nieoficjalnych rozmowach, że ustawę procedowano w parlamencie zbyt późno, ale czasu na jej poprawienie już nie ma, bo gdyby wróciła do Sejmu, na biurku prezydenta wylądowałaby 9 listopada. Ostatecznie jednak, Senat przyjął ustawę z poprawkami, co oznacza, że teraz projekt ponownie trafi do Sejmu. W Senacie projekt poparło 46 senatorów, przeciwko było 20 senatorów, a 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

